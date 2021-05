Ventimiglia: allo studio una delibera per aiutare gli esercenti, possibile l'esenzione Tosap fino al 31 dicembre

L’Amministrazione Comunale di Ventimiglia ha dato mandato agli uffici per studiare e perfezionare una delibera che vada incontro alle attività che hanno subito perdite a seguito della crisi Covid.

Dopo aver già da tempo recepito l'esenzione dal pagamento della Tosap sino al 30 giugno per tutte le attività con dehors, in particolar modo per le attività impegnate nella somministrazione di alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, è allo studio la possibilità di ampliare l'esenzione Tosap sino a tutto il 31 dicembre.

Il Sindaco Scullino e l'assessore alle attività produttive Matteo De Villa si sono dichiarati soddisfatti: "L'intenzione è dare una boccata di ossigeno in più per le attività più penalizzate per tutto il 2021 e non solo sino al 30 giugno”. Al contempo i due amministratori hanno deciso, di concerto con la Giunta, di consentire alle spiagge libere attrezzate di sfruttare pienamente le potenzialità concesse con ordinanza regionale 2020/2021 e quindi a richiesta di poter occupare a richiesta sino al 70% della spiaggia a loro concessa, anzichè il 50%.

E’ stato preso atto dell'incidenza negativa degli aumenti richiesti dal demanio per l'occupazione del suolo appunto demaniale: “Soldi che non confluiscono nelle casse comunali – evidenzia Scullino - e quindi sui quali non vi è competenza diretta. Abbiamo pienamente sposato la richiesta avanzata dagli operatori interessati di richiedere al Demanio di concedere l'esenzione del pagamento di questi canoni aumentanti notevolmente, analogamente a quanto accade per la Tosap comunale”.