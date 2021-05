Taggia: il futuro del parcheggio alla vecchia stazione passa dalle mani di Amaie Energia. Albanese: “Passo definitivo affinché l’opera sia ripresa e portata a termine”

Sarà Amaie Energia il partner del Comune di Taggia per la rinascita del parcheggio ex Millenium attorno alla vecchia stazione ferroviaria, articolata questione che si trascina ormai da oltre un decennio.

L’annuncio è stato dato questa mattina, a margine della conferenza stampa per la presentazione del bilancio consuntivo 2020 dell’azienda, per voce del neo membro del Cda, Mauro Albanese: “È possibile la gestione del parcheggio di Area24, la Regione ha contribuito a venirne fuori e il coinvolgimento di Amaie Energia sarà il passo definitivo affinché l’opera venga ripresa e portata a termine in tempi brevi. Non è un impegno da poco, una situazione che si è incancrenita da oltre 10 anni, i cittadini aspettano risposte da tempo e speriamo anche come Amaie Energia di rispondere positivamente. Una pratica che richiederà molto impegno e sono convinto che questa bella società sia in grado di portare risultati che il Comune di Taggia auspica”.

“Una situazione colossale sulla quale il Comune di Taggia ci ha chiesto di intervenire, si rinvierà alla fine del mese ogni determinazione su questa pratica - ha aggiunto il presidente, Andrea Gorlero - l’impostazione è di un’opera pubblica, non un’iniziativa imprenditoriale pura, nella quale l’elemento centrale è la riqualificazione urbana attorno alla vecchia stazione, una struttura polifunzionale con i parcheggi che vanno a completamento di un’operazione di riqualificazione. Questo impone che Amaie Energia ritrasformi anche in società pubblica di progetto ed è quello che stiamo valutando per una trasformazione della società anche sotto questo progetto. Amaie Energia si doterà anche di un ufficio tecnico”.