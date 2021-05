Sanremo: manca solo l'ok del Consiglio, sta per scattare la sperimentazione per il conferimento del verde

E’ stata approvata, dalla quarta Commissione, la sperimentazione di un nuovo servizi di Amaie Energia a Sanremo, che consentirà una migliore gestione dei rifiuti verdi che arrivano da giardini e campagne private e che, in questo momento, stanno gravando sull’immondizia ‘indifferenziata’, creando costi aggiuntivi per lo smaltimento, oltre ad un aggravio delle quote di raccolta differenziata.

La sperimentazione verrà fatta in ‘Zona 7’ (quella dell’entroterra centrale della città dei fiori). Si tratta della più indicativa per testare il servizio perché è quella produce più scarti che vanno in discarica ed è equidistante dai centri di raccolta. L’attivazione sperimentale a domicilio verrà fatta a chi ne farà richiesta.

La raccolta del verde avrà due vantaggi: un servizio al cittadino con contenitori gratuiti poi ritirati da Amaie Energia ma soprattutto un risparmio perché gli scarti di verde poi finiscono in discarica e costano di più a livello di smaltimento, da 8 a 12 euro a bidone. Con il servizio, che una volta trascorso il periodo di sperimentazione andrà a regime in tutta la città, si abbassano i valori della differenziata. I costi saranno coperti e, forse maggior si avrà anche un guadagno, grazie al miglior servizio che viene fatto.

Le famiglie che hanno un terrazzo o un giardino oggi devono smaltire gli scarti nel sacco della indifferenziata, circostanza che da un lato complica la vita dei residenti e, dall’altra, vede una grande produzione di sacchi ‘grigi’. L’assessorato all’Igiene Urbana coordinato dall’assessore Lucia Artusi, insieme ad Amaie Energia, ha lavorato per mettere a punto questo nuovo sistema per la raccolta domiciliare. Amaie Energia fornirà un secchio o un sacchetto apposito ai residenti che ne faranno richiesta. Poi lo smaltimento avverrà nella discarica di Beuzi senza costi per il Comune, visto che il materiale sarà recuperato.

La pratica è già stata discussa dalla giunta matuziana ed ora è atteso il passaggio in consiglio comunale per il via alla sperimentazione. Entro la fine dell’estate Comune e Amaie Energia prenderanno la decisione sull’estensione del servizio al resto del territorio comunale.