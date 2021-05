Sanremo: cimitero di Bussana, dopo lo stop ai lavori riparte l’iter per l’ampliamento e la riqualificazione

Riparte l’iter tecnico e burocratico per il progetto di ampliamento e riqualificazione del cimitero di Bussana. Una lunga vicenda che posa le proprie radici nel 2016, quando Palazzo Bellevue approvò il progetto per un totale di 665 mila euro affidando poi i lavori, l’anno successivo, all’impresa ‘Eragon’. Poi la rescissione del contratto da parte del Comune, la presa in consegna del cantiere da parte del Comune e l’inevitabile stop ai lavori.

Adesso, però, si riparte. Negli ultimi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok al progetto esecutivo per l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero di Bussana oltre ad avviare le pratiche per il bando di gara. L’importo dei lavori è di circa 150 mila euro.

Nella gallery i dettagli del progetto.