"La Liguria riparte con il turismo": un convegno di Fratelli d'Italia oggi a Genova, Berrino "Per dare un segnale chiaro" (Foto e Video)

Un grande ed importante appuntamento sul turismo in Liguria in vista della ripartenza estiva per rilanciare un comparto pesantemente colpito dalle restrizioni per la pandemia. Oggi pomeriggio a Genova si è svolto il convegno "Il turismo riparte. Riparte la Liguria" organizzato in collaborazione con il Dipartimento Turismo Nazionale di Fratelli d'Italia.

"Un evento - ha detto l'assessore regionale al Turismo di Fratelli d'Italia Gianni Berrino - il primo organizzato in presenza in Liguria da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, necessario per dare un segnale e un messaggio chiaro: il turismo riparte e con esso tutta l'economia della regione. Ricordo che nel 2019 il Pil del settore in Liguria era pari a oltre 3 miliardi e produceva un'occupazione pari a circa 72 mila unità di lavoro. Come Fratelli d'Italia siamo da sempre al fianco degli operatori del turismo per difendere i loro diritti".

Il convegno è stato introdotto da Matteo Rosso (Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia), Gianluca Caramanna (Coordinatore Nazionale Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia), l'Onorevole Carlo Fidanza (Capodelegazione Fratelli d'Italia-Conservatori e Riformisti Europei) e Sandro Pappalardo (Consigliere di Amministrazione di ENIT). E' stata poi la volta di quattro focus per approfondire il tema della ripartenza e dell'organizzazione delle strutture ricettive in Liguria.

"Il Turismo organizzato riparte": coordinato da Augusto Sartori (Responsabile regionale Pubblici esercizi di Fratelli d'Italia) con Laura Gaggero (Assessore Comune di Genova allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale), Federico Costa (Federazione Turismo Organizzato), Sabrina Paoli (Delegata Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio e Tour Operator della Liguria), Renzo Balbi (Vicepresidente Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) ed Emilio Cordeglio (Presidente regionale di AssoViaggi).



"Riaprono gli alberghi per un'accoglienza di qualità": coordinato da Daniela Colombo (Responsabile regionale Turismo di Fratelli d'Italia) con Carlo Tixe (Presidente Federalberghi Genova) e Laura Gazzolo (Coordinatore regionale del Turismo Confindustria Liguria).



"I Balneari tra concessioni ed arenili" con Costanza Bianchini (Responsabile regionale Demanio marittimo e Imprese balneari di Fratelli d'Italia) e la trasmissione di videomessaggi dei rappresentanti della categoria.



"Il territorio si organizza" con Maria Grazia Frjija (Assessore Comune della Spezia al Turismo e Promozione della città) e Angelo Berlangeri (Presidente Unione Provinciale Albergatori di Savona).