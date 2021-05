Sanremo: primo evento della città dei fiori dopo l'inverno Covid, concerto della Sinfonica al Casinò (Foto e Video)

Primo evento al Teatro dell’Opera, dopo 14 mesi per la Sinfonica di Sanremo. Con la riapertura dei teatri, l'Orchestra matuziana è tornata oggi pomeriggio sul palco al chiuso, con la sua nuova programmazione per il mese di maggio, con pubblico in presenza e con uno speciale programma pianistico. Una grande emozione ed un orgoglio per il presidente della Fondazione, Livio Emanueli, poter dare finalmente il via ai primi eventi della città dei fiori ma anche per il Direttore Generale, Paolo Maluberti.

Dovendo attenersi alle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso al teatro è consentito ad un numero limitato di spettatori. Per questo motivo la programmazione sarà raddoppiata con due fasce orarie di appuntamenti: una prima fascia oraria di esecuzione, riservata solo agli abbonati, prevista alle 15 (ad esclusione del concerto di di oggi, iniziato alle 16). Una seconda fascia oraria, aperta al pubblico e agli abbonati, prevista alle 18.30 (in questo caso il prezzo del biglietto sarà a tariffa unica di 5 Euro).

Oggi il via con un concerto dedicato ai soli abbonati dal titolo ‘7 Aprile 1786, Mozart acclamato autore ed interprete’, diretto dal Maestro Ricardo Casero (al pianoforte solista Gianluca Luisi). I concerti successivi si terranno nelle seguenti date: giovedì 13, 20 e 27 maggio.

Oggi grande emozione anche per il pubblico appassionato di musica sinfonica, che ha riempito per quanto possibile il teatro. Sono infatti stati concessi 86 posti, rispetto alla capienza massima del Teatro dell’Opera, che può arrivare a oltre 400. Un primo passo, comunque, verso la normalità anche per la Sinfonica matuziana.