Pigna: anche una passerella di collegamento con il paese per il futuro della struttura termale

C’è anche un progetto per collegare, con una apposita passerella, le future ‘Terme di Pigna’ con il paese, in modo da poter far scoprire il piccolo centro della Val Nervia agli ospiti della struttura, da poco acquistata da un’importante società russa.

Sicuramente l’apertura delle terme subirà uno slittamento, dovuto alle problematiche dettate dal Covid negli ultimi 15 mesi, ma il lavoro sta andando avanti, con la richiesta delle dovute autorizzazioni e del progetto per il recupero di parte della ‘Spa’. Nel frattempo il comune sta anche lavorando al progetto dei 17mila metri quadri sulla sponda opposta del torrente, individuati come area verde attrezzata.

Sicuramente, una volta che le terme saranno riaperte, sarà fondamentale creare delle sinergie con la nuova società, per trovare un punto di incontro e la creazione della passerella che colleghi l’impianto al paese è uno dei punti su cui sta lavorando l’attuale Amministrazione comunale. Nei prossimi giorni è fissato un incontro tra la società che ha acquisito la struttura e la Regione. E’ probabile che si farà il punto della situazione, anche alla luce dei ritardi dovuti al Covid.

Le Terme di Pigna, lo ricordiamo, sono state vendute ad un gruppo imprenditoriale russo per 4 milioni di euro ed è una vera e propria svolta per il territorio, con un progetto importante per l’economia della Val Nervia. Pur rimanendo la funzione termale del complesso alberghiero, ci sarà la possibilità di espansione, legandole al paese.

Sono già previsti impianti sportivi e servizi legati alle terme ma utilizzabili anche dai residenti del paese, come una piscina, campi da tennis ed altro. Nei progetti ci sarebbe anche un piccolo campo da golf, in un’area che diventi un ‘cordone ombelicale’ alle terme.

Al momento il gruppo imprenditoriale russo che ha acquisito il complesso termale ha ritrovato intatta la sorgente e verranno ristrutturate completamente le ‘Spa’ oltre al resto della struttura. Il gruppo è già operante in altre strutture termali italiane ed il progetto è sicuramente importante per l’intera valle. L’apertura delle nuove Terme di Pigna, potrebbe avvenire nel 2022.