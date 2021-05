Come nelle altre città della nostra provincia, anche a Taggia continuano a calare i positivi da Covid-19. Dopo la discesa, da 68 a 48 di due settimane fa, oggi sono 39 i positivi.

“È un dato incoraggiante – ha detto il Sindaco Mario Conio - in costante calo rispetto ai giorni passati. Vi invito comunque a non abbassare la guardia e a continuare ad osservare le regole per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus”.