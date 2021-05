Sanremo: la pioggia non ferma la voglia di ristorante, in tanti ieri per pranzo e cena nei dehors (Foto)

C’è grande voglia di tornare a rilassarsi al ristorante e la giornata di ieri, che ha visto pioggia battente dalla tarda mattinata a sera, lo ha dimostrato. Tanta gente, soprattutto residenti ma anche qualche sparuto turista, hanno voluto riprovare dopo tanto tempo l’emozione di sedersi attorno al tavolo di un locale per poter gustare qualche prelibatezza.

Non è stato facile perché il maltempo ci ha messo del suo, costringendo i titolari dei locali anche a situazioni di fortuna, viste le normative che prevedono la possibilità di consumare pranzi e cene solo nei dehors all’aperto. Nessun problema per chi dispone di luoghi coperti da strutture fisse ma che si possono aprire su più lati mentre per chi ha ombrelloni o situazioni più precarie è stato ovviamente più difficile.

E’ stato il primo sabato in giallo con i locali aperti, seppur fino alle 22. E, come accaduto venerdì, sono stati in molti a voler tornare al ristorante. In molti già all’ora di pranzo, anche se la pioggia era battente e fastidiosa i dehors sono stati presi d’assalto. Anche la sera, seppur anticipando notevolmente l’orario della cena per rispettare il coprifuoco delle 22, i clienti hanno mangiato nei ristoranti, quando la precipitazione stava terminando.

Oggi sarà una giornata completamente diversa, con il sole che la farà da padrone e, ne siamo certi, saranno in molti ad approfittarne. Soprattutto per il pranzo con i ristoranti che sono pronti ad accogliere nuovi e vecchi clienti. Sarà anche il momento per un primo test dei locali sulle spiagge, visto che il tempo lo permetterà. Ci auguriamo che possa essere una prima giornata festiva ricca di soddisfazioni per i ristoratori che, da tanto tempo sono fermi a causa della pandemia.

(Foto di Tonino Bonomo)