Ventimiglia: caso Dimar, il Consigliere di Fratelli d'Italia Bartolomeo Isnardi chiede spiegazioni all'Amministrazione

“Come capogruppo di Fratelli d'Italia, come consigliere di maggioranza e come cittadino, penso sia arrivato il momento di chiedere spiegazioni su un argomento lasciato volutamente in sordina, data la totale disattesa delle aspettative e le tante millantate promesse”.

Interviene in questo modo il Consigliere di maggioranza a Ventimiglia Bartolomeo Ino Isnardi sul caso ‘Dimar’. “Mi rivolgo all'assessore al commercio Matteo De Villa e all'assessore all'urbanistica Tiziana Panetta, chiedendo loro di occuparsi seriamente della questione ‘centro commerciale’, senza perdere altro tempo. Torno sull'argomento perché i problemi che stanno venendo ora a galla, oltre che esser stati da me ampiamente preannunciati alcuni mesi fa in Commissione e in Consiglio, mi hanno indotto a far ulteriori verifiche sulla molto mal gestita situazione”.

“Sottolineo innanzitutto – prosegue - la manovra di cambio destinazione d'uso da sede artigianale a commerciale e il mancato versamento dei previsti oneri di urbanizzazione. Dunque, o tale ditta ha un permesso speciale (che io non conosco) per farne a meno, o si auto concede di non considerare gli obblighi verso il nostro Comune. Ma se, come noi tutti, è per legge tenuta, chiedo ai suddetti assessori che si faccia quel che si farebbe con chiunque non rispetti i dettami di legge. Si congeli l'attività fino all'adempimento degli oneri dovuti”.

“Per quanto riguarda poi i conti veri e propri, fatti dal Consiglio comunale per valutare il così detto interesse pubblico, se pur in netto contrasto con il parere dei commercianti di Ventimiglia, non finirò mai di chiedermi perché abbiate voluto svendere le nostre proprietà, sapendo perfettamente che era nei nostri diritti e nelle nostre facoltà richiederne invece il maggior valore previsto. Lo avete fatto, sottolineo non io, che vi ricordo esser stato l'unico voto contrario della maggioranza. Vogliamo anche parlare della vendita all'ingrosso che invece è spudoratamente al dettaglio danneggiando in definitiva i negozi di Ventimiglia? Non bastava già il pregresso contenzioso, ancora aperto, con la stessa ditta sempre per le medesime violazioni? E vogliamo sottolineare anche l'evidente fanfaronata di quelle 100 e più nuove assunzioni garantite dal "centro commerciale" per dar lavoro ai residenti di zona?”

“Infine – termina Isnardi - vogliamo capire perché da quattro aziende previste ne risultano invece solo tre che accentrano tutte le attività. Chiedo di non soprassedere oltre e mi auguro che non ignoriate né questa mia richiesta, né gli altri articoli usciti recentemente sui giornali, che parimenti sottolineano le evidenti anomalie di questa spinosa vicenda”.