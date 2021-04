Sanremo: ripristinata la strada che porta a monte Bignone, rimarrà però chiusa con una sbarra (Foto)

E’ stata ripristinata, con un intervento eseguito la settimana scorsa, la strada che porta dalla Provinciale tra San Romolo e Ghimbegna, verso la sommità di monte Bignone. Un ‘paradiso’ per gli appassionati della montagna a pochi minuti da Sanremo e che, purtroppo, è da tempo abbandonato.

Il Comune matuziano, infatti, ha ricevuto una serie di fondi europei, sbloccati negli ultimi tempi e che arrivano anche grazie al consorzio creato con i comuni dell’entroterra, per promuovere lo stesso in chiave turistica. La strada, seppur sempre in sterrato, è nuovamente percorribile fino al prato attiguo alla zona dei ripetitori e il proseguirà anche fino all’ex funivia.

Nei prossimi tempi sarà sistemata anche tutta la zona attorno per poter essere fruibile anche se, la strada rimarrà chiusa e utilizzabile solo dalle persone autorizzate. L’intervento è anche propedeutico alla prevenzione degli incendi. I fondi, infatti, vengono utilizzati anche per la sistemazione delle vasche irrigue, fondamentali in caso di spegnimento dei roghi, per gli elicotteri.

E’ intanto ripreso il controllo da parte dei Carabinieri Forestali che, con la loro presenza, evitano il pensiero di alcuni che ritengono la vetta abbandonata e dove ogni tipo di scorribanda è permessa. A breve verranno installate telecamere di sorveglianza che renderanno il godimento di un luogo unico ancor più sicuro.

Come si può vedere dalla foto, scattata da Tonino Bonomo, si tratta comunque di un deciso passo in avanti per la sistemazione di una zona, quella della sommità del monte che domina Sanremo, che dopo la dismissione del ristorante e dell’albergo (oltre alla funivia) ha visto un continuo degrado, facendola diventare unicamente importante per i ponti radiotelevisivi.