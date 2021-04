Sanremo: degrado della fontana di Villa Ormond, le precisazioni Servizio Centri Storici e Beni Ambientali del Comune

In riferimento all’articolo pubblicato dal titolo 'Sanremo: degrado della fontana di Villa Ormond, la segnalazione con foto di una nostra lettrice' del 27 aprile, il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali precisa quanto segue:

“In relazione a quanto esposto dal lettore di Sanremonews, nel ringraziare per la segnalazione, questo Servizio precisa che sul parco di Villa Ormond sud è in fase di ultimazione il progetto di riqualificazione di quest’area verde, dall'enorme importanza storica oltreché botanica. Quanto indicato è noto al competente servizio comunale ma non può essere eseguito con semplice manutenzione ordinaria (pulizia con idropulitrice) in quanto l'intero parco è sottoposto a vincolo puntuale da parte della Soprintendenza e l'intervento deve essere eseguito secondo il criterio del restauro che, in linea generale, prevede che la pulitura mantenga una certa 'patina' sul manufatto e siano effettuati impacchi con agenti solubili atti a rimuovere e 'sciogliere' ciò che viene causato dall'esposizione agli agenti atmosferici e dall'acqua”.