Coronavirus: crescono lievemente i numeri in provincia e in regione ma il trend rimane stazionario

Nuova lieve risalita dei contagi nella nostra provincia e del tasso di positività in regione, nel consueto bollettino sul Covid in Liguria. Sono 268 i nuovi positivi di oggi, a fronte di 4.683 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.680 antigenici rapidi), uno ogni 17,47 pari al 5,72%.

Nella nostra provincia sono 57 i nuovi contagiati mentre nel savonese sono stati 28, a Genova 143 e a Spezia 39. Calano anche i ricoverati in ospedale su base regionale ma non nella nostra provincia. Da registrare, purtroppo, ancora 9 morti (tra il 26 e il 27 aprile), dei quali nessuno nell'imperiese.