Bordighera: in dirittura d’arrivo il cantiere di piazza della Stazione, iniziati a pieno regime anche i lavori di riqualificazione dei bagni del porto

Liguria in zona gialla, maggiore libertà, ripresa del lavoro e l’auspicio di un incremento del fattore turismo di essenziale importanza per la provincia. Bordighera si fa trovare pronta per la stagione balneare anche attraverso la prossima conclusione di alcuni importanti cantieri.

Quasi in chiusura quello di piazza della Stazione. Finite già le aiuole, a giorni è previsto l’inizio dei lavori per l’appoggio della pavimentazione. Cantiere in dirittura d’arrivo che pensa anche alle attività commerciali collaterali per cercare di dar loro meno disagi possibili soprattutto in questo nuovo periodo in cui è consentita la ripresa del lavoro e vedere finalmente un po’ di luce.

Nel frattempo sono anche iniziati, a pieno regime, i lavori di sistemazione e riqualificazione dei bagni del porto, effettuate già tutte le demolizioni e si procederà presto con celerità al resto dei dettagli per dare ai cittadini i bagni finiti il prima possibile.

Come dichiarato dal sindaco Vittorio Ingenito: “Giorno dopo giorno, la nuova veste di piazza della Stazione prende forma”. E non solo, tutta la città vuole cambiare abito.