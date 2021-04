Successo per il gazebo di Fratelli d’Italia del Golfo Dianese di sabato scorso a Diano Marina

"La partecipazione al nostro Gazebo di Sabato 24 Aprile è stata numericamente tanta ma, soprattutto, di qualità” – questo è il primo commento di Francesco Bregolin, portavoce di Fratelli d’Italia del Golfo Dianese dopo il Gazebo informativo di Fratelli d’Italia a Diano Marina sabato scorso. “In particolare abbiamo apprezzato la preparazione e l’interesse della gente che ci ha dimostrato il proprio appoggio, sposando le tematiche fondamentali del nostro partito tra cui la COERENZA con la quale stiamo portando avanti le nostre istanze, sia a livello locale che nazionale. Stiamo crescendo giorno dopo giorno anche nel Golfo, e lo dimostrano i fatti: abbiamo fatto nuovi tesserati al Gazebo, c’è interesse per il nostro partito, c’è simpatia, e soprattutto si percepisce la vicinanza e la solidarietà della gente anche di chi, storicamente, non ha mai votato per noi".

"L’impegno costante di tutti noi sta pagando – prosegue Bregolin: abbiamo un forte legame con le nostri componenti provinciali, regionali e nazionali e la presenza dell’Assessore Regionale Gianni Berrino e del Consigliere Regionale Veronica Russo, che ringrazio, testimonia quanto il Golfo Dianese sia importante anche in ottica regionale".