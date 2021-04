Forza Italia incontra i pescatori di Ventimiglia, chiesti posti barca all'interno di Cala del Forte

A Ventimiglia si è svolto un incontro tra alcuni esponenti di Forza Italia e dei pescatori. Il referente degli enti locali provinciale del partito, Gabriele Amarella e il coordinatore cittadino Franco Ventrella hanno raccolto le istanze dei pescatori professionisti.

Da parte di questi operatore dell'importante settore economico cittadino è stata evidenziata l'esigenza di avere assegnato un posto barca all'interno del porto Cala del Forte in base alla metratura delle loro imbarcazioni, in quanto residenti a Ventimiglia e avendo barca immatricolata alla capitaneria di porto locale.



"È stato un incontro cordiale e molto positivo, ribadiamo anche a questa categoria come detto nei giorni scorsi che Forza Italia c'è e sarà sempre attenta alle esigenze delle partite iva essendo un comparto di assoluta importanza già troppo penalizzato dall'emergenza economica sanitaria che stiamo vivendo" - afferma Gabriele Amarella.



Forza Italia si è impegnata tramite il proprio assessore di riferimento, Matteo De Villa, a portare le istanze dei pescatori all'attenzione dell'amministrazione, "...considerando anche il valore aggiunto che questa categoria può dare all'interno di Cala del Forte" - concludono da Forza Italia.