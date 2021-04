Sanremo: nonostante il lunedì e la pioggia buona la prima per i ristoranti, uno però è stato fatto chiudere alle 22.40 (Foto)

Tenuto conto del fatto che era lunedì e che il meteo non invitasse proprio a mangiare all’aperto, la prima serata dei ristoranti sanremesi che hanno potuto riaprire i battenti è andata piuttosto bene.

La voglia di tornare a sedere per gustare qualche specialità da parte della clientela è stata più forte della pioggerellina che ha infastidito la prima sera di apertura dopo mesi e mesi di costrizione all’asporto a causa della pandemia da Covid-19. In tanti hanno affollato i dehors dei locali che hanno potuto tornare a servire i loro piatti al tavolo mentre alcuni hanno deciso di tenere ancora chiuso, perché sprovvisti di tavoli all’aperto. Per loro se ne riparlerà il 2 giugno.

E’ stata ovviamente una serata in cui si è dovuto giocare d’anticipo rispetto ai canonici orari e dovranno esserlo anche le prossime, visto che il coprifuoco impone il rientro a casa entro le 22. I controlli delle forze dell’ordine, particolarmente discreti, ci sono stati e in taluni casi sono stati anche un po’ elastici, concedendo qualche minuto per terminare la cena e chiudere i conti.

All’ora prevista dal coprifuoco le città sono tornate pressoché deserte, complice anche la pioggia, mentre solo un ristorante è stato sorpreso ancora aperto intorno alle 22.40. Si tratta di un locale nella zona di giardini Vittorio Veneto che, secondo i ben informati avrebbe appositamente tenuto aperto oltre l’orario consentito e sarebbe intenzionato a farlo anche nelle prossime serate, in barba alle disposizioni di Legge.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha fatto chiudere il locale ed effettuato alcune foto della situazione in essere. Ora rimane solo da capire se saranno elevati verbali e sanzioni al titolare del locale e anche ai clienti che, oltre le 22 non hanno rispettato il coprifuoco.

(Foto di Tonino Bonomo)