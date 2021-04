Sanremo: riapertura del Casinò il 2 giugno? Battistotti "Siamo pronti anche con qualche spettacolo estivo"

“C’è la sensazione che, le battaglie che abbiamo condotto, un po’ di risultati li stiano dando. Dopo la paventata apertura di fine luglio, ora con la prospettiva del 2 giugno, vediamo il futuro con un pochino più serenità e tranquillità”.

Sono le parole di Adriano Battistotti, presidente del Cda della Casinò Spa, che commenta le notizie pubblicate ieri e oggi dal nostro giornale sulla possibilità di aprire la casa da gioco matuziana (e le altre due sul territorio nazionale) dal 2 giugno. C’è la preoccupazione (un po’ come per bar e ristoranti) sul coprifuoco alle 22: “Più che preoccupazione – ha detto – è una questione di organizzazione di lavoro, perché se si deve chiudere alle 10 di sera dobbiamo lavorare in un certo modo. Se, invece, si può andare avanti la sera tutto cambia. Non dimentichiamo che, lo scorso anno, aprimmo il 20 giugno ma non c’erano restrizioni di orario la sera”.

Con la chiusura attuata dal 26 ottobre scorso, il Casinò avrà al 2 giugno un mancato incasso di circa 25 milioni di euro, anche se la perdita vera è di circa un milione al mese, ovvero 7 milioni circa nel lasso di tempo che ha visto la casa da gioco chiusa. Una cifra importante anche se ovviamente diversa da quella dell’incasso che non c’è stato, visto che ovviamente i dipendenti sono stati in cassa integrazione e che la Casinò Spa non ha dovuto sostenere spese come corrente elettrica, ospitalità ed eventi di vario genere.

Il Casinò sta anche già pensando ad alcuni eventi, se fosse possibile organizzarli dopo la riapertura: “Ne abbiamo sicuramente due in ‘cantiere’ e che sono stati rinviati a suo tempo a causa della chiusura. Si tratta dei concerti di Marco Masini e Fiodaliso – ci ha detto in merito Battistotti – che sono ancora sotto contratto. Ma non è escluso che si possa pensare anche a qualcosa d’altro, ma tutto dipende dai numeri che avremo sul piano sanitario e sulle presenze all’interno della sala da gioco”.

Intanto si sta pensando anche a come poter organizzare gli spettacoli, visto che al ‘Roof Garden’ con 220 persone di capienza, vengono ridotti a 120 dalle normative Covid. Ma anche alla eventuale riapertura di bar e ristoranti: “Stiamo ragionando con Elior – termina il presidente del Cda – se fare come lo scorso anno e, quindi, nel periodo estivo fare ristorante solo il venerdì e sabato sera, garantendo un servizio di ‘bistrot’ nelle altre serate”.

Insomma al Casinò non si sta perdendo tempo e, in attesa della comunicazione ufficiale sulla riapertura delle sale da gioco si affinano le ultime cose da preparare. Il Cda conferma che bastano tre o quattro giorni di preavviso per potersi fare trovare pronti, giusto sul piano organizzativo, visto che le sale sono adeguate alle normative da tempo. Non è nemmeno da escludere che, vista la riapertura e il giorno della Festa della Repubblica in cui il Casinò si potrebbe riaffacciare alla vita cittadina, possa essere allestito anche un piccolo spettacolo all’esterno, come lo scorso anno.