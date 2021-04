Sanremo: asfalto colabrodo in via Dante Alighieri, la lamentela e le foto di un'altra lettrice

Una nostra lettrice, Daniela Nocerini, ci ha scritto per tornare sul problema dell’asfalto in via Dante Alighieri a Sanremo:

“Mi unisco a quanto esposto dall’altra lettrice inviando la documentazione fotografica riguardante l’ultimo tratto di via Dante, dove l’affossamento è sulle strisce pedonali appena si scende dal marciapiedi, con rischio di storte e cadute. Quello che lascia stupiti è il silenzio e l’inadempienza di chi dovrebbe provvedere, visto che questi disagi sono stati da me segnalati altre volte attraverso il vostro quotidiano”.