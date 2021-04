Ospedaletti: fasi finali per il 1° Concorso di giornalismo musicale Premio Valerio Venturi

Diciotto sono i concorrenti che hanno inviato i loro elaborati per contendersi il 1° “Premio Valerio Venturi” per il giornalismo musicale scolastico. I ragazzi e le ragazze rappresentano tre istituti della Provincia di Imperia, e precisamente: il Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, nei due rami classico e scientifico; il Liceo “Viessieux” di Imperia, nei due rami classico e scientifico, e l’Istituto “Amoretti” nel distaccamento Liceo di Scienze Umane di Sanremo. I concorrenti hanno elaborato delle recensioni critiche di dischi di vari generi musicali che sono state valutate da un’autorevole Giuria presieduta dal Professor Fulvio Cervini, docente nell’Università di Firenze e Rettore dell’Accademia della Pigna, e completata dalla giornalista Giulia Cassini, dal musicologo Marco Perotti, dal musicista Francesco Giorgi e dal poeta Dario Venturi, fratello di Valerio.

Bisognerà attendere il 15 maggio per conoscere gli esiti del concorso, che verranno proclamati durante una cerimonia in apertura della III rassegna “Il Cantico della Bellezza” che, a partire dal 2018, onora il ricordo del giornalista e scrittore ospedalettese Valerio Venturi, il quale sia a Milano che a Sanremo è stato inoltre docente di Scrittura per il Giornalismo. Sabato 15 maggio alle ore 16 l’appuntamento per i concorrenti, le scuole e il pubblico, è fissato presso l’Auditorium comunale di Ospedaletti dove, insieme alle premiazioni, si terrà una esibizione canora di studenti dell’Accademia Musicale EMI oggi affiliata al prestigioso CPM di Milano.

L’iniziativa, promossa dal Centro Stan Kenton, è stata ben accolta e sostenuta fin da subito dal Comune delle rose con la partecipe collaborazione dell’assessore alla cultura Giacomo De Vai. Particolarmente coinvolta anche la rivista “The Mellophonium” fondata da Valerio Venturi insieme a Freddy Colt e oggi diretta da Romano Lupi, sulle cui colonne saranno pubblicati gli elaborati vincitori. Ecco l’elenco completo dei partecipanti in lizza, rigorosamente in ordine alfabetico: Angelo ALFONSO, Mattia ARRIGHINI, Lucia ARTIOLI, Irma BLASETTA, Camilla BIANCHI, Giulio CAPACCIO, Benedetta CRESPI, Marco GHIRARDO, Christian MAGURNO, Giulia MARINO, Edoardo PALLADINO, Giacomo PERSICO, Gaia F. PEZZI, Alessandro ROSSI, Marco RUGGIERO, Mattia SICCARDI, Linda SICILIANO, Filippo TEDESCHI.