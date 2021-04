Serie di fermi dei Carabinieri di Imperia in Piemonte: 11 ordinanze per usura, ricettazione e riciclaggio

Dalle prime luci dell’alba la Compagnia Carabinieri di Imperia sta eseguendo, nelle province di Alessandria, Asti e Torino (in collaborazione con i comandi del territorio piemontese e da un elicottero) un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Asti su richiesta della locale Procura nei confronti di 11 persone (dei quali 6 ristretti in carcere e 5 sottoposti agli arresti domiciliari).

Gli 11 appartengono ad un gruppo criminale attivo in Piemonte ed in altre Regioni del Nord Italia, gravemente indiziati a vario titolo di numerosi reati di usura, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di valori. Maggiori dettagli nel corso della mattinata.