Operazione Cops: sequestrate villa e auto comprate grazie ai furti in provincia di Imperia

I Carabinieri di Imperia hanno eseguito 10 misure cautelari nell'ambito dell'operazione 'Cops'. Un'indagine lampo avviata a febbraio e che oggi ha portato al fermo di 3 persone già in carcere, altre 3 (tutte della provincia di Asti) sono finite agli arresti domiciliari e ulteriori 4 individui hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I tre arrestati sono: Enzo Agazzi di 57 anni, Francesco Franco di 23 e Michele Costa di 39. Le misure cautelari sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Asti su richiesta della Procura locale e sono state eseguite nelle province di Asti e Torino. Oltre ai Carabinieri del comando imperiese hanno partecipato i colleghi dei distaccamenti di Asti, Villanova d’Asti (AT), Canelli (AT), Torino Mirafiori e Nichelino (TO). A finire sotto l'occhio degli inquirenti 10 soggetti indiziati, in concorso e a vario titolo, di intestazione fraudolenta di beni al fine di eludere la legge sulle misure di prevenzione patrimoniali e riciclaggio.

Infatti, oltre alle misure cautelari, sono state sequestrate anche: una villa di 400 metri quadrati su tre livelli, con annesso parco, piscina, campi tennis e calcetto, sita ad Asti, di proprietà di uno degli indagati, nonché tre autovetture nella disponibilità di alcuni correi, ritenute frutto di attività criminali.

Secondo quanto acclarato nelle indagini il gruppo, nel 2019, aveva commesso o tentato, un considerevole numero di furti in abitazione. Reati predatori che hanno interessato la provincia di Imperia ma anche altre zone del nord Italia, con una sola costante, le vittime erano persone sole e anziane.

Lo stesso nome dell’indagine “Cops” è nato per evidenziare il particolare modus operandi della banda, una tecnica che aveva fruttato quasi duecentomila euro. In particolare, mentre due complici, Francesco Franco, di 23 anni e Michele Costa di 39, garantivano il sostegno logistico e operativo, facendo da “palo” o autisti, il capo della banda, Enzo Agazzi di 57 anni, si presentava presso l’abitazione di persone anziane come appartenente alle forze di polizia, motivando la propria presenza per indagare su un giro di banconote false. Precisava alle povere vittime che erano state oggetto di truffe da parte di impiegati infedeli degli Istituti di Credito dove avevano il conto corrente, chiedendo quindi di visionare il denaro in loro possesso per verificare se fosse falso. Le ignare vittime non esitavano a porre sul tavolo della cucina le banconote che Agazzi., tratteneva asserendo che fossero false.

Un giro di denaro che ha permesso ad alcuni membri del gruppo di condurre un tenore di vita ben al di sopra delle loro possibilità, nonostante risultassero privi di ordinari mezzi di sostentamento e non avessero alcun introito lecito. Attraverso assegni circolari e denaro contante è stata acquistata la villa nell'astigiano, oggi sequestrata.

Dalle investigazioni è emerso inoltre come la principale preoccupazione di questi soggetti fosse quella di dissimulare l’ingente patrimonio accumulato con le attività illecite. Come? Facendo ricorso a vari prestanome, proprio al fine di evitare una misura di prevenzione patrimoniale o il sequestro penale.

In particolare, il capo della “banda” - avvedutosi della presenza di una telecamera posta nei pressi della sua abitazione di Asti - nel giro di pochissimo tempo e con la complicità dei membri della sua famiglia aveva trasferito moltissimi oggetti, verosimilmente provento di reato, in altro sito. Altrettanto sintomatico è il fatto che gli indagati avessero la consistente disponibilità di denaro da riciclare nell’acquisto di beni voluttuari e autovetture, talvolta intestate a prestanome loro complici, ma in molti altri casi a individui ignari addirittura dell’esistenza del veicolo.