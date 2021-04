Sanremo: a Pian di Poma arrivano i container e i materiali per la costruzione del Palazzetto dello Sport

I lavori per la costruzione del Palazzetto dello Sport sono realtà. Dopo il sopralluogo da parte dei tecnici di Comune e ‘Sicrea’ e dopo l’arrivo delle certificazioni SOA, ora scatta il conto alla rovescia verso la posa della prima pietra. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, aveva chiaramente annunciato il via ai lavori entro la fine dell’estate e, se tutto andrà come previsto, i tempi annunciati saranno rispettati.

Negli ultimi giorni il Comune ha predisposto il terreno per l’arrivo dei primi container e dei materiali che serviranno per le prime opere a terra da parte della ditta ‘Imaco’. Per questo è anche entrato in vigore il divieto di sosta che interessa tutto il piazzale di Pian di Poma, nei tratti segnalati. Il divieto sarà in vigore sino al termine dei lavori, quando il Palazzetto dello Sport sarà realtà e l’intera area sarà rivoluzionata, in attesa anche del ‘Green Park’.