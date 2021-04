Sanremo: sempre più vicino il via al cantiere per il Palazzetto dello Sport, la ‘Sicrea’ ha ottenuto le certificazioni ed è pronta per iniziare i lavori

Si avvicina sempre di più il via al cantiere per il Palazzetto dello Sport di Pian di Poma. L’ultima importante novità riguarda la società che si occuperà della costruzione, la modenese ‘Sicrea Group’. L’azienda ha ottenuto le certificazioni SOA, ultimo passo necessario verso l’affitto del ramo d’azienda da parte del Comune e, quindi, l’inizio dei lavori.



“Si potrà partire entro la fine dell’estate” ha commentato l’ing. Danilo Burastero durante la riunione della seconda commissione chiamata a discutere del piano triennale delle opere pubbliche. Le parole di Burastero fanno eco a quelle del sindaco, Alberto Biancheri, che qualche giorno fa ai nostri microfoni aveva ipotizzato il via al lavori per il Palazzetto entro settembre (leggi la notizia cliccando QUI).



La certificazione SOA è un documento obbligatorio (l’unico da esibire in fase di gara) che devono avere le imprese per partecipare alla gare di appalto di lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro.