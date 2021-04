Sanremo: a Pian di Poma primo sopralluogo per il Palazzetto dello Sport, sul posto i tecnici di Comune e ‘Sicrea’ (Foto)

È una giornata cruciale per il progetto del Palazzetto dello Sport. Questa mattina i tecnici del Comune e dell’azienda modenese ‘Sicrea’ si sono dati appuntamento a Pian di Poma per il primo sopralluogo sull’area che ospiterà la struttura.

Un confronto tra le parti, per la prima volta direttamente sul campo dopo un lungo intreccio di carte bollate che, non è un segreto, talvolta ha fatto vacillare l’intero progetto. Ma ora il via ai lavori sempre sempre più vicino.

Lo aveva annunciato il sindaco Alberto Biancheri, i lavori potranno partire entro settembre, probabilmente entro la fine dell’estate. Ipotesi superata anche dall’altra buona notizia degli ultimi giorni: la ‘Sicrea’ ha ottenuto la certificazione SOA, documento cruciale per per poi passare all’affitto di ramo d’azienda.

Il Palazzetto dello Sport di Pian di Poma sarà una vera rivoluzione per le molte società sportive di zona. Un campo da basket e pallavolo con spalti, la piscina, spazi per le società di judo e karatè, ma anche una sala regia e ampie zone per eventi. Un progetto ambizioso che potrà vedere la luce già dalla fine dell’estate 2021.