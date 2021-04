A Taggia nasce il servizio Farmacia Sospesa con le volontarie del Punto Donna (foto e video)

Questa mattina ad Arma di Taggia ha preso il via l'iniziativa Farmacia Sospesa. Un servizio nuovo messo a disposizione dal Comune e dal Punto Donna.

Per tutta la giornata, presso la Farmacia Revelli di via Queirolo, sarà possibile donare prodotti non farmaceutici per le persone che ne hanno più bisogno. Quindi i clienti potranno destinare alla raccolta: prodotti alimentari, di igiene personale, cosmetici, per la prima infanzia. I prodotti saranno poi dati al Comune che procederà ad effettuare le consegne.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di Laura Cane, presidente del consiglio comunale di Taggia ed. È stata presentata dalla dott.ssa Giannalisa Laiolo, responsabile del progetto Punto Donna.







"Il Punto Donna esiste e lavora bene. - sottolinea la dott.ssa Laiolo - Il rapporto di rete si sta consolidando e la disponibilità delle volontarie continua ad aumentare. Abbiamo deciso con una piccola iniziativa di raccogliere quello che è possibile per contribuire con generi alimentari non degradabili per bambini piccoli o per le donne, ad aiutare le famiglie bisognose del comune di Taggia". "Il Punto Donna esiste e lavora bene. - sottolinea la dott.ssa Laiolo - Il rapporto di rete si sta consolidando e la disponibilità delle volontarie continua ad aumentare. Abbiamo deciso con una piccola iniziativa di raccogliere quello che è possibile per contribuire con generi alimentari non degradabili per bambini piccoli o per le donne, ad aiutare le famiglie bisognose del comune di Taggia".

"Questo è un modo per incontrarci, lavorare in rete e aumentare in noi il senso di responsabilità e di umanità al di là di tanti preconcetti. Siamo donne completamente diverse ma siamo tutte unite da un unico obiettivo: andare avanti e portare avanti i nostri principi e diritti e aiutare le persone che hanno bisogno. Tutto questo a titolo di completo volontariato. Disponibilità totale, per le donne per diventare sempre più consapevoli, collaborative e unite per portare avanti ideali di giustizia, rispetto e uguaglianza" - ha chiosato.