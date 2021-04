Ventimiglia: carrozzeria abusiva in un capannone di frazione Bevera, titolare denunciato da Forestali e Municipale (Foto)

Sopralluogo congiunto dei Carabinieri Forestali e della Polizia Locale di Ventimiglia in un fabbricato di frazione Bevera che, a seguito di accertamenti, è risultata essere una vera e propria carrozzeria abusiva.

All’interno c’erano ben 25 veicoli in riparazione, con il lavoro che veniva svolto all'interno di un capannone totalmente privo di regolarità edilizia.

I militari Forestali e gli agenti della Municipale hanno sequestrato le attrezzature utilizzate per l'attività abusiva e hanno denunciato all'autorità giudiziaria il titolare dell'attività per violazioni alla normativa ambientale.

Lo stesso è stato denunciato anche per emissioni in atmosfera e gestione di rifiuto non autorizzata e per abusivismo edilizio.