Il Covid in Liguria: 331 positivi in 24 ore, 41 sono in provincia di Imperia

Sono 41 i nuovi positivi al Covid in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore. 331 il dato su tutta la Liguria, a fronte di 4.708 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.993 tamponi antigenici rapidi. Nelle altre province si registrano 58 nuovi positivi nel savonese, 206 su Genova e 25 a La Spezia.

6 i morti tra i pazienti Covid positivi, in Liguria, nel periodo tra il 20 e il 21 aprile. Di questi, nessun decesso si registra presso l'Ospedale Borea di Sanremo.

Nel ponente imperiese in diminuzione il dato totale sui casi positivi per provincia di residenza, 30 in meno rispetto a ieri. Calo anche tra i pazienti ricoverati al Borea, 2 in meno; trend simile per le sorveglianze attive, 62 in meno.





Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.150.457 (+4.708)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 236.685 (+2.993)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 97.280 (+331)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.219 (-81)





Casi per provincia di residenza

Imperia 951 (-30)

Savona 1.199 (-59)

Genova 3.051 (+5)

La Spezia 731 (+3)

Residenti fuori regione o estero 89 (-1)

Altro o in fase di verifica 198 (+1)

Totale 6.219 (-81)



Ospedalizzati: 633 (-21); 69 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 106 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 133 (-11); 12 (-) in terapia intensiva

San Martino - 120 (+1); 21 (-) in terapia intensiva

Galliera - 74 (-3); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 89 (-2); 6 (-)in terapia intensiva

Asl 4 - 37 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 71 (-4); 12 (+1) in terapia intensiva





Isolamento domiciliare: 5.576 (-50)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 86.952 (+406)

Deceduti: 4.109 (+6);



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.580 (-62)

Asl 2 - 1.270 (-23)

Asl 3 - 2.247 (-33)

Asl 4 - 411 (+9)

Asl 5 - 987 (+59)