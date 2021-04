Sanremo: secondo 25 aprile ai tempi del Covid, domenica mini cerimonia al Monumento ai Caduti

Sarà anche quest’anno un 25 Aprile in chiave Covid-19, quello che a Sanremo si svolgerà sotto l’egida dell’Anpi matuziana che, rispettosa delle normative, organizzerà una veloce e semplice manifestazione al Monumento ai Caduti di Pian di Nave.

L’associazione sarà presente con la rappresentanza del Comune e verranno apposti dei fiori rossi, con due Partigiani per rispondere alla chiamata del presidente nazionale. La cerimonia, che sarà molto breve e con la massima attenzione al distanziamento sociale tra le persone presenti. Verrà osservato un minuto di silenzio e saranno di fronte al Comune Alfredo Schiavi e Gustavo Ottolenghi mentre il terzo previsto, Stefano Tacconi (che compie 95 anni due giorni dopo la festa) sarà a Badalucco, per partecipare a quella del piccolo centro dell’entroterra.

L’Anpi ha anche organizzato alcune ‘staffette partigiane’, con alcuni giovani che porteranno i fiori rossi in diverse zone simbolo della città di Sanremo, dedicati a quale caduto. Tra i luoghi scelti ci sono: Villa Julia, il Castello Devachant, Poggio, San Giacomo, San Romolo, Portosole e Bussana.

“Sarà una manifestazione molto sobria – ci ha detto il presidente dell’Anpi sanremese, Amelia Narciso – e, soprattutto, molto attenta alle normative anti Covid, per evitare problemi di carattere sanitario. Avremmo voluto anche proporre uno striscione in collaborazione con le ‘Sardine ponentine’, con scritto ‘Nessuno è Straniero’ ma, per evitare eventuali assembramenti non ci è stato concesso. Attorno al Monumento ai Caduti, invece, sistemeremo alcuni cartelloni di Alfredo Schiavi, per far capire a tutti quelli che passeranno, il vero valore e significato del 25 Aprile”.

L’Anpi proporrà anche una una memoria fotografica della Prima Divisione Liguria, che verrà pubblicata domenica prossima sui social dell’associazione.