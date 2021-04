L'Amministrazione Comunale di Vallecrosia ringrazia il Gruppo Alpini di Vallecrosia per la donazione di alimenti

Continua la solidarietà per le famiglie in maggiori difficoltà. In questi tredici mesi sono pervenuti al Comune di Vallecrosia molti doni in derrate alimentari da parte di aziende, fondazioni, associazioni e privati, tutti i prodotti poi smistati e confezionati in pacchi alimentari dai Servizi Sociali comunali e consegnati ai bisognosi anche con l’aiuto della squadra comunale di Protezione Civile.



"Parecchie centinaia di famiglie - spiegano dal Comune - nell'ultimo anno, a vario titolo, sono state assistite con buoni spesa o con pacchi alimentari oltre che con contributi alle locazioni e aiuti al pagamento delle utenze domestiche.

Ieri lunedì 19 aprile l'Assessore delegata ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, dott.ssa Marilena Piardi, con molto piacere ha accolto l’iniziativa nata dal Gruppo Alpini in congedo di Vallecrosia guidato da Giuseppe Turone. I volontari dell'Associazione Nazionale Alpini hanno consegnato al Comune, alla presenza dell'Assistente sociale comunale dott.ssa Giuliana Boido, circa 180 kg di derrate alimentari a lunga scadenza frutto del progetto della stessa associazione, denominato 'Aiuta gli Alpini ad aiutare', che consisteva nella vendita delle uova pasquali nei propri gazebo e nella destinazione del relativo incasso all'acquisto di derrate alimentari per i nuclei familiari con più problemi economici conseguenti la crisi economica e occupazionale innescata dalla pandemia in corso.

L'Amministrazione comunale di Vallecrosia, nella persona del Vice Sindaco dott.ssa Marilena Piardi, che è pure Assessore delegata ai Servizi Sociali, ha ringraziato gli Alpini che hanno pensato di aiutare i più bisognosi".