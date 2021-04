Ventimiglia: massiccia presenza di ratti in corso Genova, Interrogazione in Consiglio di Sismondini

Il Capogruppo di ‘Ventimiglia riparte’ in Consiglio comunale, Gabriele Sismondini, ha presentato al Sindaco una Interrogazione, per la massiccia presenta di ratti in corso Genova, in particolare nei pressi dell'isola ecologica della fermata del bus lato monte, a fianco del concessionario Labriola e in zona parcheggio Funtanin a Ventimiglia alta.

Nel documento Sismondini ha chiesto al primo cittadino e all’Amministrazione di intervenire rapidamente e di far effettuare una derattizzazione per tutelare il decoro urbano e soprattutto l'igiene pubblica.