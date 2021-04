Vibratore: come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze

Esiste un vibratore perfetto per ogni persona? Noi crediamo di sì. Ma se non si hanno almeno alcune coordinate principali per sceglierlo, il mondo del piacere può facilmente trasformarsi in una selva oscura dove è difficile orientarsi. È per questo che oggi vogliamo essere il tuo Google Maps personale nel vasto universo dei vibratori.

Prima di tutto un disclaimer necessario e imprescindibile: qualsiasi sex toy tu stia cercando, la prima regola è quella di essere certa che i materiali utilizzati siano quelli approvati per l’uso a contatto con le parti intime. Le mucose genitali infatti tendono ad assorbire il doppio più velocemente rispetto alle altre mucose e perciò qualsiasi sostanza tossica su un vibratore potrebbe entrare molto rapidamente in circolo. No quindi a ftalati, materiali porosi e siliconi che non siano di grado medico.

Purtroppo il mondo della salute sessuale non è ancora regolato. Diffida di quei brand che sono poco chiari sui materiali utilizzati. Al contrario, ne esistono altri che hanno fatto della scelta dei materiali la loro battaglia: per esempio pureeros, la piattaforma per il benessere intimo femminile, dove puoi trovare una lista di materiali non idonei e dunque “bannati”.

Una volta sicura che i materiali utilizzati siano adatti e certificati, bisogna affrontare il primo grande incrocio nella scelta del sex toy perfetto: vibrazioni o no? Se decidi che le vibrazioni non fanno per te, allora benvenuta nel mondo dei dildo. Dal design lineare e semplice, sono perfetti se ami una stimolazione interna, che senza toy viene normalmente veicolata dalle mani o dal pene. Possono essere di varie misure e materiali - dalle pietre, all’acciaio, al vetro e alla ceramica. Se hai uno stile eco-friendly, di sicuro questi dildo rispondono alle tue necessità.

Se invece prendi la strada dei vibratori, preparati a entrare in un dedalo di sottocategorie, principalmente dettate dai tuoi gusti personali in materia di piacere e stimolazione.

Ti piace la stimolazione interna? Allora i vibratori vaginali o per punto G sono quelli adatti a te. Possono essere di varie forme e dimensioni - si dividono principalmente in quelli classici, quelli curvi e una nuovissima tecnologia, i cosiddetti “pulse”.

I classici sono quelli dalle forme più semplici, più o meno falliche, a seconda del design. Quelli ricurvi, invece, hanno un’estremità che è studiata apposta per targettizzate il cosiddetto punto G, la zona spugnosa che si trova a 2-3 cm dall’ingresso della vagina e che, se stimolata, può regalare piacevoli sensazioni. Infine i cosiddetti “pulse” - tra i quali ti consigliamo Sundaze di Fun Factory; è un vibratore di nuova generazione che va a stimolare contemporaneamente con 3 diverse modalità: il tamburellare, le pulsazioni e le spinte. Ed è così che ricrea l’effetto “thrusting”, ovvero si muove autonomamente avanti e indietro simulando una vera e propria penetrazione. Senza che tu faccia nulla, nemmeno sorreggerlo.

Se invece preferisci la stimolazione clitoridea, dai libero sfogo alla fantasia: negli ultimi 10 anni le aziende nel campo dei sex toys si sono sbizzarrite a studiare e brevettare ogni genere di toy che stimolasse in maniera innovativa. Più conosciamo l’anatomia e la funzione della clitoride (finalmente!) e più capiamo come trarne piacere. Ecco allora che esistono vibratori che stimolano con la tecnologia ad aria, creando le cosiddette onde “soniche”; quelli che ricreano i movimenti rotatori e i colpetti tipici del sesso orale; quelli che simulano i tocchi ritmici, in maniera da dire addio ai crampi alle dita; e infine le vibrazioni, classiche, senza tempo, intramontabili.

Che siano vibratori bullet - piccoli e discreti - o rabbit - per tutti coloro che non vogliono decidere tra la stimolazione interna o esterna ma le vogliono entrambe - o ancora vibratori da dita per uno sforzo ridotto al minimo o le famose wand, nate come massaggiatori da corpo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ultimo consiglio: qualsiasi vibratore o dildo tu scelga, non dimenticare che i lubrificanti sono i tuoi migliori amici - ti aiutano a rendere tutto più facile e ad aumentare il piacere. Ricordati che quelli a base d’acqua sono i più indicati perché non rischiano di rovinare il silicone medicale dei toys.

Per la scelta del sex toy più adatto a te, su pureeros non solo trovi una vasta scelta di tutte le più nuove tecnologie ma anche una rigorosa selezione per quanto riguarda gli indispensabili materiali body safe.