Nuove telecamere di videosorveglianza a Sanremo: approvato il progetto esecutivo e via al bando per la parte 2 del secondo lotto, un lavoro da 260 mila euro

Sanremo punta ancora sulla videosorveglianza per implementare la sicurezza reale e percepita in città. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok per il progetto esecutivo della parte 2 del secondo lotto per il potenziamento dell’intero sistema cittadino. Via al bando, quindi, per un lavoro dal valore di circa 260 mila euro.

Una volta affidati i lavori si procederà con l’installazione dei nuovi ‘occhi elettronici’ che il Comune sistemerà seguendo anche le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine che ogni giorno operano in città. Importante anche il potenziamento della videosorveglianza sulla pista ciclabile, come nei giorni scorsi ha spiegato al nostro giornale il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande (leggi la notizia cliccando QUI).

L’appalto da 260 mila euro prevede anche la manutenzione per due anni (11 mila euro circa all’anno) oltre a 58 mila euro circa per l’acquisto di nuove dotazioni informatiche.