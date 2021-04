Sanremo: semaforo in tilt e traffico bloccato sull'Aurelia in zona La Vesca, intervento della Polizia Municipale (Foto)

Il semaforo va in tilt e si blocca il traffico sull'Aurelia. È successo questa sera all'altezza del bivio per via Duca d'Aosta con il semaforo che disciplina il senso alternato di marcia per il traffico in entrata e in uscita da Sanremo. Si tratta del semaforo installato all'altezza del muro di contenimento al centro del braccio di ferro tra Comune e Anas per i tanto attesi lavori di messa in sicurezza.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha proceduto a smaltire il traffico e a mettere in sicurezza la viabilità. Gli agenti hanno contattato la ditta incaricata del monitoraggio della frana per provvedere al più presto al ripristino del semaforo.