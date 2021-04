Turismo della nostra provincia sempre in affanno: Scibilia (Confesercenti) "Rallye di Sanremo, boccata d'ossigeno"

“Resistere in questo periodo difficile è l’impresa più ardua. Il settore turistico poi in assoluto ha ricevuto la mazzata più grossa. Una pagina nera, senza foto, senza immagini. Chiusi, senza clienti, personale a casa, stagionali disoccupati”.

Interviene in questo modo Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti, commentando la situazione turistica locale e parlando dell’aiuto arrivato dal Rallye di Sanremo. “Per questo motivo salutiamo con entusiasmo alcuni eventi che anche nella città dei fiori si sono potuti effettuare, quale il Festival e il rally. Confesercenti ha sostenuto al tavolo del turismo di Sanremo l’opportunità di utilizzare parte dei fondi della tassa di soggiorno per aiutare questi eventi”.

“Il nostro obiettivo - aggiunge Ino Bonello, presidente provinciale - è quello di permettere alle nostre strutture ricettive di sopravvivere a questo momentaccio, per essere pronti alla ripresa. Dobbiamo contare solo sui nostri sacrifici, in attesa che le promesse fatte a Roma diventino fatti. Eventi come questo, anche se chiusi al pubblico, permettono alle nostre località di ricevere comunque un numero, se pur limitato, di turisti legati al settore e consente al territorio di avere una visibilità mediatica importante”.

“Ci complimentiamo con gli organizzatori di un evento storico - conclude Scibilia - che fa tornare in mente ricordi felici di anni brillanti di una città conosciuta, anche per questa manifestazione, in tutto il mondo. Un evento che permette di valorizzare il nostro entroterra e ci da un po’ di fiducia”.