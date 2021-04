Ventimiglia: migrante cade dalla massicciata della ferrovia, portato in ospedale a Bordighera

Cade dal muro di cinta della ferrovia e finisce sull’asfalto in corso Genova. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Ventimiglia, dove un migrante ha riportato ferite ed escoriazioni dopo essere probabilmente scivolato dalla massicciata.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde e le forze dell’ordine. Il giovane, come uno dei tanti che spesso cammina sulla strada ferrata nella zona del parco merci, è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.