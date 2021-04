Sanremo: lunghe code in corso Garibaldi per i tamponi al Palafiori, ci sono anche i 'furbetti' da via Pallavicino (Foto)

Non sono mancate le proteste e anche qualche piccolo litigio, questa mattina tra corso Garibaldi e via Pallavicino, a causa delle lunghe code che si sono formate per tantissimi sanremesi che sono stati chiamati a fare il tampone per la verifica dell’eventuale contagio da Covid-19.

Tra loro anche molti insegnanti delle scuole che sono state chiuse per la quarantena (in particolare quella di via Volta) e la coda ha raggiunto anche rondò Garibaldi. Alcuni ‘furbetti’ hanno tentato di aggirare l’attesa passando da via Pallavicino e, proprio in questi casi si sono registrate le lamentele di chi invece aspettava.

Le code sono arrivate a circa 45 minuti mentre alcuni presenti hanno lamentato una scarsa organizzazione rispetto a situazioni precedenti, nelle quali gli orari erano dettati in maniera differente. Per dirimere alcune questioni sono dovuti intervenire anche gli agenti della Municipale.