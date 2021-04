Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo relativo ai comparti 1, 2 e 3 (nell’area compresa tra la Baia del Sole e La Bussola) insistenti sulla pista ciclopedonale.

In questo modo è stato dato il via alla procedura per avviare il bando di affidamento lavori per un importo totale di 690.000 euro di cui 500mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il fondo strategico Filse, e 190mila con risorse comunali.