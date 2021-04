Ventimiglia: grande partecipazione per la lotteria delle uova di Pasqua della Croce Verde

Grande partecipazione anche quest'anno per la raccolta fondi della Croce Verde Intemelia di Ventimiglia. Tante persone hanno partecipato alla lotteria delle uova di Pasqua, dopo il tutto esaurito della domenica delle palme sui 3 principali sagrati delle chiese cittadine.



"Siamo soddisfatti della risposta dei cittadini di Ventimiglia che con l'affetto di sempre ci supportano in ogni nostra iniziativa di raccolta fondi, fondamentale per la sopravvivenza del nostro storico ente di soccorso. Avanti così, Ventimiglia siamo noi, dal 1949 al vostro servizio" - commentano dalla Croce Verde Intemelia.