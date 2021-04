Sanremo: alunni in quarantena a loro insaputa, alla scuola di via Volta c’è un precedente datato 10 febbraio

Ieri sera la primaria di via Volta ha scoperto di essere in quarantena…dal 31 marzo. Un pasticcio non da poco con le famiglie che nelle vacanze di Pasqua si sono comportate come se nulla fosse, inconsapevoli della potenziale positività dei loro figli. Ma le carte di Asl1 portano oggi alla luce un precedente che riguarda sempre la scuola di via Volta.

Mercoledì 10 febbraio le famiglie hanno ricevuto la comunicazione della direzione scolastica la quale avvisava che la scuola era in quarantena…da lunedì 8. Quindi, in sintesi, le classi hanno regolarmente frequentato per due giorni pur essendo già in quarantena.

Un precedente che fa specie se messo a confronto con quello di ieri. Si dimostra così un sistema colpevolmente ritardatario che ha messo a rischio la salute degli alunni e delle lori famiglie, inconsapevoli di un potenziale contagio fino alla comunicazione retroattiva di Asl1 e della direzione scolastica.