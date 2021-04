Imperia: oggi la benedizione delle due nuove ambulanze della Croce Rossa (Foto)

Nella sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, si è svolta oggi la cerimonia di benedizione di due nuove ambulanze.

Don Giampiero Serrati, parroco di Cristo Re, ha benedetto le due ambulanze alla presenza di Neva Musso, già ispettrice delle II.VV. e vice presidente del comitato, di Brunella Iacopino, vice presidente del comitato, le quali hanno simbolicamente consegnato le chiavi dei mezzi che entreranno in servizio già da domani.

Una delle due ambulanze è dedicata alla memoria di Giuseppe Guastamacchia, 'Il Nonno' come era affettuosamente soprannominato da tutti gli appartenenti alla CRI imperiese, che ha svolto la sua opera di Volontario per oltre 51 anni.

Alla cerimonia, con il presidente del comitato, Giuseppe Giannattasio erano presenti anche i consiglieri Danilo Bordero, Renata Ferrando e Cecilia Iacono, oltre ad una piccola rappresentanza formata dai volontari presenti in servizio al momento della benedizione.

La cerimonia, programmata per domenica 11 doveva svolgersi alla presenza di autorità civili e militari e delle rappresentanze delle consorelle di Croce Rossa e delle Pubbliche Assistenze della provincia, ma è stata sospesa a causa dell’aggravarsi dell'emergenza Covid-19.

L'inaugurazione ufficiale avverrà l’8 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa