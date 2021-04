Lavoro: la Riviera Trasporti ha indetto una selezione per formare una graduatoria per assumere personale

La Riviera Trasporti, società interamente a capitale pubblico che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella nostra provincia, ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, di personale con profilo professionale di ‘collaboratore di esercizio’.

Si tratta di un’area professionale 3ª del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri ‘Asstra’, da impiegare nell’area operativa terza. E’ prevista una retribuzione di accesso lorda annua di base pari a 19.619,60 euro (salario di ingresso) suddivisa in quattordici mensilità, con trattamento economico e normativo disciplinato dal contratto di settore.

La partecipazione alla selezione è aperta garantendo pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. I candidati dovranno essere cittadini italiani, di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o cittadinanza di paesi terzi in possesso dei requisiti relativi al Decreto 165 del 2001. Non dovranno avere più di 45 anni, un requisito non richiesto al personale già dipendente a tempo indeterminato della Gruppo Riviera Trasporti.

Oltre a una serie di altri requisiti, reperibili nel bando, i candidati dovranno avere la patente di guida di categoria D con CQC Persone in corso di validità e, come titolo di studio, almeno il diploma di licenza media inferiore o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto o dichiarato equipollente dall’autorità competente.