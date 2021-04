Sanremo: le rime del rapper Ranzy per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (Video)

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, tema che rischia di essere dimenticato specie in un periodo storico a dir poco complesso per il sistema sanitario e per tutto il tessuto sociale, specie nei suoi angoli più fragili.

Ogni occasione è preziosa per portare l’attenzione sul tema che interessa migliaia di famiglie in Italia e Andrea Randazzo, in arte Ranzy, ha pensato di dedicare un freestyle proprio al 2 aprile e al delicato tema che porta con sé.

“Sarei onorato di poter contribuire alla diffusione della consapevolezza sulla tematica - ci scrive Andrea - per ricordare a tutti i diritti delle persone che ne soffrono e ricordare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie”.