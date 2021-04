Sanremo: a maggio, un casting per Attori, Modelle, Artisti al Grand Hotel & des Anglais

È indetto un casting nazionale per Attori, Modelle, Artisti il giorno 14 maggio alle ore 14.30 presso il Grand Hotel & des Anglais di Sanremo.

"Il progetto nasce - si spiega nel comunicato - dalla collaborazione di diverse agenzie specializzate nel model management e precisamente: Sabinos Consulting dell’attore e modello Jacopo Sabinos, Personal Manager del maestro Lele Mora, Backstage Italia, Primafila Agency, Eddy Phototricks e lo studio fotografico sanremese Urban Studio.

Il casting rappresenta una opportunità unica per coloro che vogliono accedere al mondo della TV, dello spettacolo e della moda e alle case discografiche con veri e comprovati professionisti del settore. L’opportunità approda a Sanremo come prima data, a cui seguiranno altre giornate in poche città del nord Italia. Sarà presente come special Guest Giulia Ragazzini, Miss Europe modella e attrice.

Per prenotare le preselezioni, informazioni e infoline gli interessati possono rivolgersi ad Urban Studio, contattare il 342 8050601 oppure gli account Instagram degli organizzatori. Per coloro che arriveranno da fuori Sanremo è previsto un interessante pacchetto all inclusive ad un costo particolare riservato esclusivamente ai partecipanti del casting presso il meraviglioso Grand Hotel & Des Anglais".