Provincia di Imperia in zona rossa fino a domenica 11 aprile, Toti "Prolunghiamo per evitare ripercussioni"

Da domani a domenica 11 aprile la provincia di Imperia sarà zona rossa. Ne ha dato comunicazione il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, anticipando l'ordinanza che sarà firmata a stretto giro. Il provvedimento sarà valida non solo sulla riviera dei fiori ma anche sul savonese.



"Una decisione presa alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull’andamento della pandemia: anticipiamo di un giorno le restrizioni volute dal Governo in tutto il Paese per la Pasqua e le prolunghiamo per una settimana nel savonese e nell’imperiese, per evitare ripercussioni nei prossimi giorni" ha spiegato il governatore della Liguria.



Per quanto riguarda il sistema scolastico, l’ordinanza dispone inoltre su tutto il territorio ligure fino all’11 aprile (specificamente dalla conclusione delle vacanze pasquali il 7 aprile fino a venerdì 9 aprile) la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Esclusivamente nell’imperiese e nel savonese, sulla base delle disposizioni dell’ultimo decreto governativo, il passaggio in zona rossa fino all’11 aprile comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media (scuola secondaria di primo grado).



La misura della zona rossa, applicata dal Governo su scala nazionale, prevede dal 3 al 5 aprile:



Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.



Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

“L’ordinanza che ho appena firmato, illustrata ai sindaci delle province di Imperia e Savona e concordata con il ministro della Salute Roberto Speranza, entrerà in vigore già da domani alla luce del quadro epidemiologico che vede entrambe le province superare la soglia dei 250 casi su 100mila persone a settimana. Si tratta di una misura che si rende purtroppo indispensabile e che si va ad aggiungere a quella relativa alle seconde case. Insieme a una campagna di vaccinazione che marcia spedita, compatibilmente con le consegne delle dosi, riteniamo che queste misure siano tali da poter frenare l’espandersi del Covid in una regione dove la terza ondata fortunatamente è stata tutto sommato mite, per poi, nella seconda parte del mese di aprile cominciare a pensare alle riaperture e non più alle chiusure”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

“È chiaro a tutti – aggiunge Toti - perché il Ponente della Liguria sia purtroppo più esposto al virus: le regioni che lo circondano hanno raggiunto tassi di incidenza e penetrazione del Covid assai superiori alla nostra, in particolare la Costa azzurra che resta l’area più colpita in Francia, e la frontiera di Ventimiglia resta permeabile, ed è una delle regioni per cui abbiamo anticipato nelle settimane scorse la vaccinazione dei frontalieri. L’aumento dell’incidenza nel ponente non è legato a particolari cluster ma a una diffusione territoriale piuttosto estesa”.

“Riguardo gli ospedali, nonostante la pressione sia in aumento, non si registrano situazioni di particolare sofferenza – precisa Toti - Vorremmo che le condizioni restassero tali anche nelle prossime settimane, ma sappiamo bene che se non freniamo oggi incidenza del virus ci potremmo trovare con qualche difficoltà, soprattutto a Ponente. Le persone ricoverate crescono in modo tutto sommato limitato rispetto all’aumento importante dell’incidenza del virus”.

“Sul fronte vaccini, la campagna procede bene - conclude Toti - siamo all’81% del somministrato sul consegnato, con 11.858 vaccini eseguiti oggi siamo vicini a quella soglia dei 12mila che ci siamo dati come obiettivo giornaliero per questa settimana. Sarà così ancora per i prossimi giorni, poi cresceremo ancora già nella prossima settimana. Per quanto riguarda gli ultravulnerabili, il 40,5 % di coloro che sono stati iscritti dai medici di medicina generale come tali (42.774 persone totali) è stata prenotata dai nostri uffici per il vaccino nelle prossime settimane, pari a 17.337 persone. Questa sera la Fondazione Gimbe segna la Liguria come 6° nella classifica delle regioni per quanto riguarda la conclusione del secondo ciclo vaccinale”.

Sotto l'ordinanza scaricabile