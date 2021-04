Trasporti: tre nuovi treni entrati in servizio in Liguria, Berrino: "Prosegue il rinnovamento della flotta previsto dal contratto di servizio"

Sono entrati in servizio nell'ultima settimana sui binari della Liguria tre nuovi treni regionali, due "Pop" e un "Rock". Salgono così a 20, dei 48 previsti dal contratto di servizio, i nuovi treni consegnati da Trenitalia (Gruppo Fs) alla Regione Liguria. L’età media dei treni della flotta regionale scende a cinque anni.

"La Liguria prosegue nel suo piano di rinnovamento della flotta regionale, senza farsi fermare dalla pandemia - ha detto l'assessore ai trasporti Gianni Berrino - I tre nuovi treni sono entrati subito in servizio: uno di questi è a grande capacità, un ulteriore veloce avanzamento verso il totale rinnovamento della flotta. In pochi anni avremo convogli all'avanguardia e un servizio sempre più adeguato alle esigenze di turisti e pendolari. Saremo così preparati alla ripresa quando le persone ricominceranno a spostarsi, per lavoro o per turismo, con l'intensità e la frequenza a cui eravamo abituati fino a un anno fa".

I nuovi treni circoleranno tra Savona, Genova e Sestri Levante e sulle linee Genova-Busalla-Arquata Scrivia e Genova-Acqui Terme. Una consegna che rientra nel contratto di servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia, che prevede investimenti per circa 550 milioni di euro e il rinnovo totale della flotta ligure.