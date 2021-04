La campionessa Marta Bassino si allena in Mtb sulla 'Via del Sale' e parla anche di Monesi (Foto)

“Dalla neve ai primi fiori, dagli sci alle prime pedalate. Non vedo l’ora di vivere le mie montagne in versione primaverile!”

La campionessa cuneese (di Borgo San Dalmazzo) Marta Bassino, ha posato per la rivista MTB magazine nella zona del rifugio ‘Don Barbera’ in territorio piemontese ma ha parlato anche della stazione turistica di Monesi, nella nostra provincia, che si trova sulla Via del Sale.

Marta Bassino ha confermato di volersi allenare qui, sulle sue strade e, ovviamente, anche sulla Via del Sale. La vedremo presto a Monesi? Speriamo!