Ventimiglia: discussione in consiglio su Tosap e regolamento dehors, Ioculano “Consigliere di maggioranza incompatibile perché titolare di un bar”

Durante il consiglio comunale di ieri sera sono stati tanti i temi trattati tra i quali anche le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Il nuovo regolamento illustrato dalla maggioranza prevede la ristrutturazione e modifica di tutti i dehors. All’ordine del giorno anche la Tosap: chi si occuperà dei lavori entro i tre anni stabiliti, potrà ricevere uno sgravio fiscale fino a cinque anni. Proroga di tempo qualora l’emergenza Covid dovesse prolungarsi.

Il consigliere di opposizione Enrico Ioculano ha, però, trovato discordante la posizione di del consigliere di maggioranza Maurizio Rea all’interno della redazione del documento, in quanto titolare di un bar: “È evidente l’incompatibilità di un consigliere della maggioranza, che è titolare di un bar. C’è un regolamento in generale valido per tutti, che però viene poi declinato. Riteniamo che il consigliere non dovesse votare o partecipare alla redazione del documento”.



“Si è discusso - prosegue Ioculano - di temi specifici quali se ci fosse la necessità di due metri di passaggio e o tre, si è discusso di Tosap, idem per quanto riguarda il piano del commercio. Non sono in polemica con il segretario ma c’è un’incompatibilità, siamo convinti di questo e lo sosteniamo”.