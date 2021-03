Caravonica, cade nel fiume, mobilitazione di soccorsi per un cittadino tedesco (video)

Mobilitazione di soccorsi a Caravonica per un uomo di nazionalità tedesca caduto, per cause in via di accertamento nei pressi del torrente Trexenda. E' successo intorno alle 10.45, quando è arrivata la chiamata di soccorso al 118.





Sul posto stanno intervenendo la Croce Rossa di Pontedassio, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco. Allertato anche l'elisoccorso Grifo vista la difficoltà a raggiungere il luogo dell'incidente con i mezzi.Stanno intervenendo anche i carabinieri di Borgomaro che dovranno stabilire la dinamica di quanto avvenuto.L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.