Bajardo: parametri sopra la norma e acqua non potabile nella frazione di Vignai, ordinanza del Sindaco

Acqua non potabile nella zona di Vignai a Bajardo. La conferma è stata data dall’ordinanza emessa dal Sindaco del piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, Francesco Laura.

Dopo i campionamenti eseguiti nella piccola frazione il 23 marzo scorso, è stata infatti evidenziata la mancata corrispondenza dei valori di parametro.

Nell’ordinanza il Sindaco ha confermato che l’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente dopo la bollitura, fino a quando non saranno individuate le cause del superamento dei valori e quando questi non torneranno nella norma.